موظفة أمام الأسرة: «بعد إنجابي بنتين قالي اعتبريني مش موجود وعايزني أخلف تاني»

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أقامت موظفة دعوى أمام محكمة الاسرة ضد زوجها تطلب فيها نفقه ل«طفليها التوأم»، ونفقة زوجية بعد أن تخلى زوجها عنها في مساعدتها بتربية توأمهما، وقالت ربه المنزل إن زوجها يريد إنجاب أطفال وعمل «عزوة» على حد قوله دون تحمل أي مسئولية معها.

وأضافت أمام المحكمة أنها تزوجت منذ 4 سنوات «زواج صالونات» من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وينتمى إلى أسرة ميسورة الحال، وكانت تعيش حياة هادئة مليئة بالاستقرار، وزوجها يليى لها كافة متطلباته من المعيشة وشراء لملابس .

تابعت المدعية قائلة «مر 5 اشهر على زواجنا دون حدوث حمل، وبدء الأقارب يتدخلوا من العائلتين وينصحونا بالتوجة إلى الأطباء للفحص الطبي ولو هناك مشكلة يتم علاجها مبكرة ،أخذت بنصيحتهما وتوجهت إلى طبيب أمراض نساء وطلبت منه حل لتأخر الإنجاب، وبعد الفحص الطبي لهما تبين عدم وجود أي مشاكل وقال موضوع الخلفة مسألة وقت وقام بإعطائي بعض الادوية المنشطة، شهرين من المواظبة على الاودية وعلمت بأني حامل».

وذكرت أنها توجهت للطبيب المعالج لها وزادت الفرحة فرحتين عندما أخبرها بأنها حامل في توأم، مر7 أشهر على الحمل وأنجبت طفلتين، كانت فرحتها كبيرة بابنتيها لكن الزوج لم ينبسط بهذا الخير لكونه يتمنى ان يكون أحد الطفلين ولدا، مر عاما كاملا على ولاده طفلتيها ووالدهما يرفض مساعده الام في تربيتهما أو مشاركتها في السهر بهما والاثنان كانا في يديها يصرخان، وعندما عاتبته قال لها «اعتبرينى مش موجود».

وأوضحت المدعية في دعواها بان طفلتيها يبلغان من العمر عامين و3 أشهر وفوجئت بزوجها يجدد طلبه بترك وسيلة الحمل التي تأخذها من أجل انجاب ولدا، إلا إنها رفضت لتعبها في تربيه الطفلتين بمفردها، وعندما قالت له هتساعدنى في تربية الأولاد فقال لها لا أنا ليس مسؤول على التربية وانت المسئوولة وكرر جملته «اعتبرينى مش موجود»، وعندما رفضت انجاب الطفل الثالث غضب وترك مسكن الزوجية دون الانفاق على طفلتيه، فأقامت دعواها دون طلب الطلاق، وقالت إنها ترفض الطلاق وتريد أن تعيش معه.