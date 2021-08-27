أخبار عاجلة

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين -
رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات -
عماد متعب: «آخر كورة حلوة شوفتها للمنتخب في 2010» -
إبراهيم سعيد: البدري لا يستطيع التعامل مع لاعبي المنتخب.. ومعظم اختياراته «مجاملات» -
سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موظفة أمام الأسرة: «بعد إنجابي بنتين قالي اعتبريني مش موجود وعايزني أخلف تاني»

Print
موظفة أمام الأسرة: «بعد إنجابي بنتين قالي اعتبريني مش موجود وعايزني أخلف تاني» موظفة أمام الأسرة: «بعد إنجابي بنتين قالي اعتبريني مش موجود وعايزني أخلف تاني»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت موظفة دعوى أمام محكمة الاسرة ضد زوجها تطلب فيها نفقه ل«طفليها التوأم»، ونفقة زوجية بعد أن تخلى زوجها عنها في مساعدتها بتربية توأمهما، وقالت ربه المنزل إن زوجها يريد إنجاب أطفال وعمل «عزوة» على حد قوله دون تحمل أي مسئولية معها.

وأضافت أمام المحكمة أنها تزوجت منذ 4 سنوات «زواج صالونات» من موظف يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وينتمى إلى أسرة ميسورة الحال، وكانت تعيش حياة هادئة مليئة بالاستقرار، وزوجها يليى لها كافة متطلباته من المعيشة وشراء لملابس .

تابعت المدعية قائلة «مر 5 اشهر على زواجنا دون حدوث حمل، وبدء الأقارب يتدخلوا من العائلتين وينصحونا بالتوجة إلى الأطباء للفحص الطبي ولو هناك مشكلة يتم علاجها مبكرة ،أخذت بنصيحتهما وتوجهت إلى طبيب أمراض نساء وطلبت منه حل لتأخر الإنجاب، وبعد الفحص الطبي لهما تبين عدم وجود أي مشاكل وقال موضوع الخلفة مسألة وقت وقام بإعطائي بعض الادوية المنشطة، شهرين من المواظبة على الاودية وعلمت بأني حامل».

وذكرت أنها توجهت للطبيب المعالج لها وزادت الفرحة فرحتين عندما أخبرها بأنها حامل في توأم، مر7 أشهر على الحمل وأنجبت طفلتين، كانت فرحتها كبيرة بابنتيها لكن الزوج لم ينبسط بهذا الخير لكونه يتمنى ان يكون أحد الطفلين ولدا، مر عاما كاملا على ولاده طفلتيها ووالدهما يرفض مساعده الام في تربيتهما أو مشاركتها في السهر بهما والاثنان كانا في يديها يصرخان، وعندما عاتبته قال لها «اعتبرينى مش موجود».

وأوضحت المدعية في دعواها بان طفلتيها يبلغان من العمر عامين و3 أشهر وفوجئت بزوجها يجدد طلبه بترك وسيلة الحمل التي تأخذها من أجل انجاب ولدا، إلا إنها رفضت لتعبها في تربيه الطفلتين بمفردها، وعندما قالت له هتساعدنى في تربية الأولاد فقال لها لا أنا ليس مسؤول على التربية وانت المسئوولة وكرر جملته «اعتبرينى مش موجود»، وعندما رفضت انجاب الطفل الثالث غضب وترك مسكن الزوجية دون الانفاق على طفلتيه، فأقامت دعواها دون طلب الطلاق، وقالت إنها ترفض الطلاق وتريد أن تعيش معه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين

«بالضرب والاغتصاب».. مسلحو طالبان يلاحقون المثليين

رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

رونالدو يتفوق على ميسي في صراع جديد.. ويحقق رقمًا قياسيًا خلال ساعات

«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798

«زي النهارده».. إعدام حاكم الإسكندرية محمد كريم 6 سبتمبر 1798

«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008

«زي النهارده».. وفاة المشير عبدالحليم أبوغزالة 6 سبتمبر 2008