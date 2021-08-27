افتتاح مركز «صناع الأمل» لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بـ«إسنا»

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أفتتح الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر، مركز صناع الأمل لتأه‍يل وخدمة ذوى الأحتياجات الخاصة بمدينة إسنا.

وذلك نظراً للاحتياج المتزايد لهذه الخدمة المتميزة بطريقة علمية، من خلال أخصائيين متدربين وإمكانيات رفيعة المستوى، ليقدم خدمة تأهيلية مستمرة لكافة أبناء مدينة إسنا.

ويهدف المركز، التابع لجمعية شمس الحياة لتنمية المجتمع المشهرة برقم 380 لعام 2015 م، إلى تأهيل الأشخاص ذوى الأحتياجات الخاصة، لتمكينهم تعليمياً واجتماعياً، بما يناسب قدراتهم لتعظيم دورهم في المجتمع، من خلال أقسامه المتعددة. حيث يشمل المركز على عيادة علاج طبيعي لكبار السن، وعيادة علاج طبيعي لصغار السن، وعيادة تخاطب متطوره، كما يقدم المركز كافة الخدمات الصحية والتدريبية والتأهيلية، لإخراج مواطن صالح للمتجمع يتجانس معه.

تضمن الإحتفال عدداً من الفقرات، منها مجموعة اناشيد وطنية قدمها مجموعة من ذوي الهمم بالغة الإشارة، وعرضاً لفريق الكشافة البحرية، وعدداً من كلمات التهاني.

حضر الأفتتاح كلاً من، المهندسة صباح منصور، والمهندس عبدالرحيم طايع نائبا رئيس المدينة، والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر، والنائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب، ومحمود الضوي مدير إدارة التضامن الإجتماعي بإسنا، والعمدة ضياء البتيتي عمدة قرية العضايمة، وفضيلة الشيخ حسن أمير مدير إدارة أوقاف إسنا، والشيخ أحمد فؤاد، والشيخ منصور صقر، والاستاذ حسين الوافي مدير مركز دندره الثقافي بالعضايمة، ونادر أيوب مينا، ومايكل زكريا منسي، وبيشوي سعد الله عيد، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية .