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اختبار على هاتف "جوجل بيكسل 5 أيه" تظهر مشكلة فنية مزعجة فيه...

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اختبار على هاتف "جوجل بيكسل 5 أيه" تظهر مشكلة فنية مزعجة فيه... فيديو اختبار على هاتف "جوجل بيكسل 5 أيه" تظهر مشكلة فنية مزعجة فيه...

اختبار على هاتف

أظهر اختبار لهاتف شركة "جوجل" الأمريكية "بيكسل 5 أيه" الجديد، مشكلة فنية وصفت بالمزعجة فيه.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن اختبار تفكيك هاتف "جوجل بيكسل 5 أيه"، لن يكون الهاتف الأكثر قابلية للإصلاح.

وكشف الاختبار أنه بمجرد إزالة الشاشة اللمسية، ستلاحظ وجود شريط كبير من الجرافين الأسود، الذي يغطي البطارية بقدرة 4680 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى العديد من الأغطية الموجودة على اللوحة الرئيسية وبقية الأجزاء الداخلية.

وتحتوي الشاشة أيضًا على إطار بلاستيكي محاط بختم لاصق مقاوم للماء.

وبالدخول بشكل أعمق في هاتف "جوجل بيكسل 5 أيه"، ستجد اللوحة الرئيسية والكاميرات والبطارية، وهو الأمر الذي يتطلب إزالة بعض الكحول، ما يسبب مشكلة مزعجة في عمليات التصليح، خاصة وأنه ليس هناك علامات سحب سهلة الاستخدام للبطارية، ووجود شريط مرهق ومجموعة لولبية داخل الجهاز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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