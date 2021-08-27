درة : كنت أشعر أنني في بيتي داخل منزل سمير غانم

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تحدثت الفنانة درة عن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز مشيرة إلى أن بيتها كان مفتوحا للجميع وكانت رمز الكرم والجدعنة.

وأوضحت درة أثناء حلولها ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي على،على إذاعة «نجوم اف ام» أن بيت سمير غانم كان مليء بالكرم والترحاب، وكانت تشعر داخله أنها في منزل عائلة حقيقية وليس بيت فنانين ومشاهير.

وتابعت أنها كانت تبقى وحدها في مصر أثناء الاحتفال ببعض المناسبات، وكانت تذهب إلى منزل عائلة سمير غانم لتشاركهم الاحتفال، وكانت تشعر أنها وسط أسرتها وأصدقائها.

سمير غانم - صورة أرشيفية

وعبرت درة عن مواساتها لصديقتيها دنيا وإيمي سمير غانم، بعد فقدان والديهما، وتمنت لهما الصبر، مشيرة إلى أن السيرة الطيبة هي ما تبقى، واستعادت ذكرياتها مع دلال عبدالعزيز، ومكالماتها الهاتفية.

وأضافت إن دلال عبدالعزيز كانت صريحة ولا تجامل، وتنتقدها حين لا يعجبها شيء فعلته، كما تنتقد الأم بناتها، مشيرة إلى أن دلال كانت لا تستعمل تطبيق «واتس آب» لمراسلة الآخرين، وكانت تفضل إجراء المكالمات الهاتفية.

- صورة أرشيفية

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت يوم 7 أغسطس الجاري، وشاركت الفنانة درة وزوجها هاني أسعد في تشييع جثمانها في حين توفي الفنان سمير غانم يوم 20 مايو الماضي.