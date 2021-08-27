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أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق هاجم شيكابالا وعدد من لاعبي الزمالك عق سبابهم جماهير النادي الأهلي، عقب إنتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتى شهدت تتويج الفارس الأبيض بالدوري الثالث عشر في تاريخه الكبير.

وظهر ميدو في فيديو قصير من داخل حمام سباحة وتحدث عن واقعة السباب الجماعي من لاعبي الزمالك بقيادة شيكابالا، ضد جماهير الأهلي، وقال النجم العالمي: «طبعا امبارح بالليل شوفت احتفالات بعض من لاعبي الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري وباكد اني ضد الاحتفالات دي، والاحتفالات اللي فيها سب لحد، دا ضد مبادئ نادي الزمالك«.

وتابع: «ممكن فيه ناس زملكاوية تزعل بس دا حق ربنا، زي ما بنطالب الناس تحترم نجومنا، لازم نجومنا تحترم نفسهم، عيب».