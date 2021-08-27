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ميدو يساند الأهلي ويهاجم شيكابالا ولاعبي بعد الفيديو المسئ للأحمر ()

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ميدو يساند الأهلي ويهاجم شيكابالا ولاعبي الزمالك بعد الفيديو المسئ للأحمر (فيديو) ميدو يساند الأهلي ويهاجم شيكابالا ولاعبي بعد الفيديو المسئ للأحمر ()

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أحمد حسام ميدو نجم منتخب والزمالك السابق هاجم شيكابالا وعدد من لاعبي عق سبابهم جماهير النادي الأهلي، عقب إنتهاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والتى شهدت تتويج الفارس الأبيض بالدوري الثالث عشر في تاريخه الكبير.

وظهر ميدو في قصير من داخل حمام سباحة وتحدث عن واقعة السباب الجماعي من لاعبي الزمالك بقيادة شيكابالا، ضد جماهير الأهلي، وقال النجم العالمي: «طبعا امبارح بالليل شوفت احتفالات بعض من لاعبي الزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري وباكد اني ضد الاحتفالات دي، والاحتفالات اللي فيها سب لحد، دا ضد مبادئ نادي الزمالك«.

وتابع: «ممكن فيه ناس زملكاوية تزعل بس دا حق ربنا، زي ما بنطالب الناس تحترم نجومنا، لازم نجومنا تحترم نفسهم، عيب».

المصرى اليوم

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