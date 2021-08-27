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أقيمت مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021/2022، والتى كشفت عن مجموعات نارية تنتظر الثانئي المصري مصطفي محمد لاعب فريق جلطة سراي التركي، وأحمد حسن كوكا لاعب فريق أوليمبياكوس اليوناني.

وكشفت المجموعة الرابعة عن مهمة صعبة لفريق أولمبياكوس اليوناني، والذي يلعب له المهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا، حيث ينافس الفريق اليوناني كل من أينتراخت فرانكفورت الألماني، وفنربخشة التركي وأنتويرب البلجيكي على بطاقة الصعود للدور التالي.

- المجموعة الرابعة:

أولمبياكوس

أينتراخت فرانكفورت

فنربخشة

أنتويرب

أما المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي عن وقوع جلطة سراي التركي في مجموعة نارية مع كل من لاتسو الإيطالي ومارسيليا الفرنسي، إلى جانب لوكوموتيف موسكو الروسي.

ويلعب الدولي المصري مصطفي محمد في صفوف فريق جلطة سراي التركي.

‏- المجموعة الخامسة:

لاتسيو

لوكوموتيف موسكو

مارسيليا

جالطة سراي

ويحمل فريق فياريال الإسباني لقب النسخة الماضية.

وجائت نتائج كافة المجموعات الثمانية كالتالي:

وأسفرت نتائج قرعة دور المجموعات عن التالي:

- المجموعة الأولى:

ليون

رينجرز

سبارتا براج

بروندبي

- المجموعة الثانية:

موناكو

بي اس في أيندهوفن

ريال سوسييداد

شتورم جراتس

- المجموعة الثالثة:

نابولي

ليستر سيتي

سبارتاك موسكو

ليجيا وارسو

- المجموعة الرابعة:

أولمبياكوس

أينتراخت فرانكفورت

فنربخشة

أنتويرب

‏- المجموعة الخامسة:

لاتسيو

لوكوموتيف موسكو

مارسيليا

جلطة سراي

‏- المجموعة السادسة:

براجت

النجم الأحمر

لودوجوريتس رازجراد

ميتييلاند

‏- المجموعة السابعة:

باير ليفركوزن

سلتيك

ريال بيتيس

فيرينتسفاروشي

‏- المجموعة الثامنة:

دينامو زغرب

جينك

ويست هام يونايتد

رابيد فيينا