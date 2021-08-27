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الجونة يريد ضم لاعب الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

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الجونة يريد ضم لاعب الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد الجونة يريد ضم لاعب الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

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فى إطار سعى نادى الجونة لتدعيم صفوفة بعناصر جديدة قبل إنطلاق الموسم الجديد، دخل النادى في مفاوضات مع مسؤولي الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام"، الظهير الأيمن للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر مطلع في جهاز الكرة بالجونة، أن هناك اهتماما قويا بشأن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام في الموسم الجديد.

وحصلت إدارة الجونة على وعد من مسؤولي الأهلي، بدراسة العرض بعد الرجوع إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، من أجل بحث موقف اللاعب من الرحيل.

ويجيد بيكهام اللعب في مركز المساك والظهير الأيمن ومركز الوسط المدافع، لكنه خرج من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي لأسباب فنية.

يذكر أن فريق الجونة يتواجد في المركز الـ11 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة بعد خوض 33 لقاء.

المصرى اليوم

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