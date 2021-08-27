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وزير الرياضة الروماني يحصد ميدالية فضية في باراليمبية طوكيو

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وزير الرياضة الروماني يحصد ميدالية فضية في باراليمبية طوكيو وزير الرياضة الروماني يحصد ميدالية فضية في باراليمبية طوكيو

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فاز وزير الرياضة الروماني إدوارد نوفاك بالميدالية الفضية في سباق الدراجات على المضمار (مطاردة سي 4 رجال)، في دورة الألعاب الباراليمبية طوكيو 2020.

وتلقى نوفاك (45 عاما) التهنئة من رئيس الوزراء الروماني فلورين سيتو الذي قال «وزير جيد ورياضي من النخبة، وحصل نوفاك، الذي تم تعيينه وزيرا لحقيبة الرياضية في ديسمبر الماضي، على المركز الثاني خلف السلوفاكي جوزيف ميتيلكا الذي حصل على الميدالية الذهبية، أما البرونزية، فكانت من نصيب الكولومبي دييجو دوينياس الذي جاء في المركز الثالث.

يشار إلى أنه قد سبق للوزير الروماني، الذي يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أن حصل على ميدالية ذهبية وفضية في أوليمبياد لندن 2012.

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