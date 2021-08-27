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رونالدو يظهر فى تدريبات يوفنتوس لتوديع زملائه بعد إقترابة من الرحيل إلى المان سيتي

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رونالدو يظهر فى تدريبات يوفنتوس لتوديع زملائه بعد إقترابة من الرحيل إلى المان سيتي رونالدو يظهر فى تدريبات يوفنتوس لتوديع زملائه بعد إقترابة من الرحيل إلى المان سيتي

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اقترب مانشستر سيتي بطل إنجلترا من إتمام صفقة ضخمة لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي وسط حالة ترقب واسعة النطاق.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية الصحفي أن رونالدو وصل إلى مقر تدريبات يوفنتوس صباح اليوم، ليودع زملاءه في الفريق للمرة الأخيرة، وينهي مغامرته في يوفنتوس، بعد أن أفرغ اللاعب البرتغالي خزانة ملابسه في المركز الرياضي للنادي بالأمس«.

وقال موقع «فوتبول إيطاليا»، أن رونالدو ظل لمدة ساعتين في مقر تدريبات يوفنتوس، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف الموقع الإيطالي أن رونالدو غادر مقر التدريبات دون أن يخوض مران اليوم الجمعة مع اللاعبين، في إشارة لانتهاء علاقته مع يوفنتوس.

وحتى الآن لم يصل رسميا عرض مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع رونالدو، لكن النادي الإيطالي، ينتظر عرضا قيمته 25 مليون يورو من أجل التخلي عن النجم البرتغالي.

المصرى اليوم

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