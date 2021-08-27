حبس المتهم بقتل ابنة خاله بعد فشله في الاعتداء عليها على ذمة التحقيقات بقنا

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قررت نيابة مركز قوص حبس المتهم بقتل ابنه خاله الطفلة بعد أن قام بخنقها داخل زراعات القصب بعد فشله في الاعتداء عليها ومقاومته بعد أن أطلقت صرخاتها، ٤ ايام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بالعثور على جثة الطفلة ريتاج حسن عاشور ١١ سنة بقرية المخزن بمركز قوص.

كشفت تحريات الرائد محمد الملقب رئيس مباحث قوص وبإشراف اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية والمقدم محمود الهوارى وكيل فرع البحث الجنائى بقوص أن وراء ارتكاب الجريمة المدعو «هيثم .ع» ٢١ سنة ابن عمة المجنى عليها حيث تبين قيام المتهم باستدراجها أثناء حضوره حفل زفاف وذهب بها إلى زراعات القصب وحاول الاعتداء عليها فقاومته واطلقت عدة صرخات فقام بكتم أنفاسها خوفا من افتضاح أمره حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فتم ضبطه واعترف بالجريمة تفصيليا عقب قيامة بتمثيل جريمتة أمام النيابة العامة فقررت النيابة حبس ٤ ايام على ذمة التحقيقات.