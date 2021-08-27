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ضبط 14 طربة "حشيش" بحوزة 3 أشخاص بالإسكندرية

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ضبط 14 طربة "حشيش" بحوزة 3 أشخاص بالإسكندرية ضبط 14 طربة "حشيش" بحوزة 3 أشخاص بالإسكندرية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 140 طربة لمخدر الحشيش بحوزة تشكيلاً عصابياً بالإسكندرية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلاً عصابياً ضم 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من منطقة المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم إحدى السيارات وعُثر بحوزتهم على 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 980٫000 تسعمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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