ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالتجمع

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تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالتجمع.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين ، بإكتشافه كسر زجاج السيارة التابعة لجهة عمله حال تركها، وسرقة حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالى ومجموعة من كروت الفيزا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما فرد خرطوش .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج، وبحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج ، كما إعترفا بإرتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط هاتف محمول وجهاز لاب توب مستولى عليهما لدى عملائهما سيئ النية ، شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الأول ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وأضافا بتخلصهما من كروت الفيزا الخاصة بالمجنى عليه الأول، وحقيبة ملابس خاصة بواقعة سرقة آخرى بإلقائهما بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.