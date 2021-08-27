سقوط تشكيل عصابى لسرقة الموبيلات بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"المغافلة" بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية ، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بشركات مختلفة ، والإتفاق معهم على التقابل بإحدى المستشفيات أو مكاتب الصحة لإجراء الكشف الطبى عليهم ، وفور حضورهم يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل تطبيق إلكترونى خاص بجهة العمل ، وعقب ذلك يقوم بمغافلتهم والإستيلاء على الهواتف والفرار هرباً.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام المتهم بالتصرف فى الهواتف المستولى عليها بالبيع من خلال قيام زوجته بعرضها عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها هاتف محمول مجهول المصدر، وبمواجهتها إعترفت بتكوينها تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع زوجها المتهم الأول تخصص فى النصب على المواطنين.

كما أقرت بإقتصار دورها على التصرف فى الهواتــف المحمولة بالبيع ، مع علمها بكونها من متحصلات وقائــع سرقــــة، وتم بإرشادها ضبط زوجها وبحوزته 2 هاتف محمول مجهولان المصدر.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الثانية أيدها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم الأول والهواتف المحمولة، وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.