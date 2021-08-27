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إستغل نفوذه.. ضبط موظف مَكن مواطن من قطعة أرض بالمخافة للقانون

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إستغل نفوذه.. ضبط موظف مَكن مواطن من قطعة أرض بالمخافة للقانون إستغل نفوذه.. ضبط موظف مَكن مواطن من قطعة أرض بالمخافة للقانون

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بمحافظة سوهاج بتهمة التواطؤ مع مواطن وتمكينه من قطعة أرض ملك الدولة، وإصدار ترخيص بناء لها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من التعدى على قطعة أرض من أملاك الدولة وإصدار ترخيص بناء له لتمكينه من البناء عليها بالمخالفة للقانون ، وعدم إثباته بمعاينة الأرض محل الترخيص بأنها من أملاك الدولة ، مما يمكنه من التعدى على أراضى الدولة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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