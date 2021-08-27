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مدرب إنجلترا يتعرض لإساءات بسبب لقاح كورونا

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مدرب إنجلترا يتعرض لإساءات بسبب لقاح كورونا مدرب إنجلترا يتعرض لإساءات بسبب لقاح كورونا

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قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إنه تعرض لإساءات بعد انضمامه إلى مبادرة من البريطانية لتشجيع الناس على تلقي تطعيم كوفيد-19.

وسجل ساوثجيت البالغ 50 عاما مقطع يدعم برنامج التطعيم ضمن حملة لحث الشباب على تلقي اللقاح، وهو ما قال إنه أمر «مسؤول» يجب القيام به.

وقال ساوثجيت لوسائل إعلام بريطانية: «من بين كل الأشياء التي تلقيت إساءة بسببها خلال الصيف، والتي كان هناك العديد منها، ربما يكون هذا هو الشيء الذي تلقيت فيه أكبر قدر من الإساءة.

وتابع: «طريقنا الوحيد للخروج من هذا الوباء هو التطعيم، وبالتأكيد للأشخاص المعرضين للخطر. أفهم أن الكثير من الشباب ليسوا متحمسين للغاية، فهم يتساءلون عن أشياء.. ولا أعرف ما إذا كان ذلك دقيقا أو لا.

وقال ساوثجت، الذي أعلن تشكيلة من 25 لاعبا من أجل مباريات تصفيات الشهر المقبل، إنه كان يدرك أنه سيواجه رد فعل غاضبا لدعمه جهود التطعيم.

وأضاف: «عندما تريد محاولة إحداث فارق واتخاذ الموقف الصحيح بشأن الجلوس على الركبة وأشياء أخرى، فأنت تعلم أنك لن ترضي الجميع.

وأكمل: ليس من الدقة بالضرورة أن تقول إنك كشاب لن تعاني من أعراض معقدة.

وتابع «لكني أعلم أن المشاركة متنوعة جدا عبر الأندية وهذا للأفراد. إذا كان عمرهم أكبر من 18 عاما، فيحق لهم اتخاذ قراراتهم بأنفسهم..

وتلتقي إنجلترا مع المجر وأندورا وبولندا في تصفيات كأس العالم في الفترة من 2-8 سبتمبر وتتصدر حاليا المجموعة التاسعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات.

المصرى اليوم

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