«الصحة العالمية» تبحث عن إقامة جسر جوي إلى شمال أفغانستان

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإمدادات الطبية بدأت تنفد في أفغانستان معربة عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف شمال البلاد بمساعدة سلطات باكستان في غضون يومين أو ثلاثة.

قال ريك برينان المدير الإقليمي لعمليات الطوارئ بمنظمة الصحة ، في إفادة صحفية في القاهرة اليوم الجمعة: «في الوقت الحالي وبسبب المخاوف الأمنية وعدة اعتبارات تشغيلية أخرى، لن يكون مطار كابل خيارا للأسبوع المقبل على الأقل».



وقال برينان الذي كان يتحدث بعد يوم من تفجيرين قرب مطار كابل أسفرا عن مقتل العشرات، إن تكلفة التأمين على السفر إلى أفغانستان «ارتفعت بشكل هائل».

وأضاف: «بمجرد أن نتمكن من معالجة ذلك نأمل أن يتسنى لنا السفر جوا خلال الثماني والأربعين إلى الاثنتين والسبعين ساعة القادمة».