تقرير ألماني: نسبة الموظفين الذين يعملون من منازلهم بسبب كورونا تراجعت في أغسطس

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كشف تقرير استقصائي في ألمانيا أعده معهد «آي إف أو» ونشرت «رويترز» نتائجه أن نسبة الموظفين الذين يعملون من منازلهم تراجعت في أغسطس الجاري، للشهر الثالث على التوالي، وحسب التقرير فإن 23.8% عملوا جزئيًا على الأقل من المنزل.

ولفت إلى أن شهر يوليو كانت النسبة 25.5%، وفي يونيوكانت 28.4%، وفي مايو كانت 31.0%.

وقال الخبير بالمعهد، أوليفر فالك، أرقام التطعيم تتزايد، ويعود المزيد والمزيد من الموظفين يعودون إلى المكاتب.

وأضاف كان التراجع في أغسطس أقل وضوحًا مما كان عليه في الأشهر السابقة، ولهذا قال فالك «هذا يشير إلى أن المعدل يجب أن يستقر عند مستوى أعلى مما كان عليه قبل كورونا».

وانخفضت حصة المكاتب المنزلية خصوصا، بشكل حاد بين شركات تصنيع الأدوية، من 35.8 إلى 15.7%، ومع ذلك، نمت حصة المكاتب المنزلية عكس الاتجاه السائد في بعض الصناعات، على سبيل المثال في الصناعة الكيميائية، مع الشركات المصنعة للجلود والخشب وأعمال الخوص، وكذلك مع خدمات البريد والبريد السريع.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.