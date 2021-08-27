15 عاما من الرحيل .. «نجيب» لا يزال «محفوظ»

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نجيب محفوظ مؤلف وكاتب روائي عربي، له العديد من الروايات المشهورة والمترجمة إلى عدة لغات. وهو العربي الوحيد الذي فاز بجائزة نوبل للآداب.

كان نجيب محفوظ أول عربي مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب، وقبل الإعلان عن فوزه بالجائزة «زى النهارده» في ١٣ أكتوبر ١٩٨٨ كان قد حصل عليها قبله ٨٧ أديبا عالميا.

ونجيب محفوظ مولود في حى الجمالية بالقاهرة في ١١ ديسمبر ١٩١١ وأمضى طفولته في الجمالية، ثم انتقل إلى العباسية والحسين والغورية، وهى أحياء القاهرة القديمة التي استلهمها في أعماله الروائية.

ولد نجيب محفوظ في مدينة القاهرة القديمة فيها عرف خطواته الأولى وزهره شبابه انحناء ظهره، وتلقى تعليمه الجامعي في جامعتها جامعة القاهرة التي حصل منها على شهادة في الفلسفة

ألف نجيب محفوظ الكثير من الأعمال الأدبية تستطيع أن تقول أنه كان جبرتي عصره الأدبي وفي مقدمة روياته ثلاثيته الشهيرة والحرافيش .

وتدور روايات نجيب محفوظ في الحارة المصرية الشعبية وفي البيئة المصرية بشكل عام تكشف أغوار نفوس المصري الساكنعلى ضفاف النيل في القرن العشرين وتستشرف نوازع نفسه وتضيع يدها على جراح أيامه .

- صورة أرشيفية



وُلِد نجيب محفوظ في 11 ديسمبر عام 1911 لعائلةٍ من الطبقة الوسطى في القاهرة، وكان والده عبدالعزيز ابراهيم موظفًا حكوميًّا وكان اسم أمه فاطمة

كان لدي نجيب محفوظ 6 أشقاء أربعة إخوة وأختين، وكان نجيب أصغرهم سنًا وسمى على اسم الدكتور نجيب محفوظ أول طبيب نساء في مصر تيمناً باسمه .



شهد نجيب محفوظ ثورة 1919 وكان عمره سبعة أعوام فقط وأثرت في وعيه وزاد حبه لحزب الوفد وأثرت في كتاباته لاحقًا خاصة رواية الثلاثية والتى عبر فيها عن المجتمع المصري في ظل الثورة والحراك الاجتماعي والسياسي في أروقة أكبر دولة عربية وإسلامية في المنطقة العربية .

التحق نجيب محفوظ بالجامعة المصرية في عام 1930 وحصل على شهادة في الفلسفة في عام 1934 حاول استكمال دراسة الماجستير ولكن توقف بعد عام وقرر السير في طريق جديد طريق الكتابة .



عمل نجيب محفوظ كموظفٍ في إحدى الهيئات الحكومية عام 1934 بدأ عمله كموظف إداري في جامعة القاهرة وفي عام 1936، بدأ حياته كاتبًا صحفيًا مع جريدة الرسالة وبالتوازي مع ذلك قام بنشر قصص قصيرة لصحيفتي الأهرام والهلال، عام 1938 تم تعيين نجيب محفوظ سكرتير وزير الأوقاف الإسلامية بالبرلمان في وزارة الأوقاف المصرية، وفي عام 1939 نشر نجيب محفوظ رواية «عبث الأقدار» قبل أن ينشر رواية «رادوبيس» عام 1943، وخان الخليلي عام 1945.

في الخمسينيات تولى منصب مدير الرقابة في مكتب الفنون بالإضافة إلى كونه مدير مؤسسة دعم السينما وكان آخر منصبٍ هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما من ١٩٦٦إلى ١٩٧١، ليصبح أحد كتاب الأهرام في ٢١ سبتمبر ١٩٥٠، وبدأ محفوظ كتابة القصة القصيرة في ١٩٣.

وكان مشروعه الروائى أشبه بمحطات منتظمة، حيث كتب الرواية الاجتماعية والسياسية والفلسفية، وقد جسدت أعماله الاجتماعية والسياسية حياة الطبقة المتوسطة فعبر عن همومها وأحلامها، ولم تحظ القرية المصرية بحضور ما في أعماله.

كتب الكاتب الكبير مصطفى محرم شهادة عن نجيب محفوظ وعلاقته بالسينما في مثالة له في «المصري اليوم» في تاريخ 15-10-2020 وجاءت كالتالي



كتب نجيب محفوظ في مطلع حياته ست روايات اجتماعية هي «القاهرة الجديدة- زقاق المدق- خان الخليلى- بداية ونهاية- السراب- الثلاثية إذا اعتبرناها بأجزائها الثلاثة رواية واحدة». وقد أشرنا سابقاً إلى أن المخرج السينمائى صلاح أبوسيف كان قد تعرف إلى نجيب محفوظ بعد أن قرأ رواياته التاريخية الثلاث ونمت بينهما صداقة. وسبق أن أشرت إلى أن السينما المصرية كانت، ولا تزال، تقوم باقتباس وسرقة الأعمال السينمائية والأعمال الأدبية الأجنبية، وكان أساطين هذا الاتجاه حسن الإمام وصلاح أبوسيف وعزالدين ذوالفقار وكمال الشيخ ويوسف شاهين وهم أكبر أسماء جيلهم من المخرجين.

استطاع صلاح أبوسيف أن يجذب نجيب محفوظ إلى ذلك الاتجاه السائد وهو اقتباس الأعمال الفنية والأدبية مثل «تريز رفان» لإميل زولا التي أصبحت فيلم «لك يوم يا ظالم» ومسرحية «لذة الأمانة» لبيرانديللو التي أصبحت «القاهرة الجديدة» ثم تحولت بعد ذلك إلى فيلم «القاهرة ٣٠» وفيلم «الأسطى حسن» المقتبس من معالجة سينمائية في كتاب «تقنية كتابة السيناريو» الذي كتبه يوجين فال عن عامل بناء تتغير حياته وعلاقته بأسرته الصغيرة التي تتكون من زوجته وابنه؛ وذلك بعد أن أصبح نجماً سينمائياً بمحض الصدفة، وفيلم «مجرم في أجازة» المأخوذ عن فيلم «النمر الهائج» إخراج جوزيف لوزى، وفيلم «شباب امرأة» المأخوذ عن رواية «سافو» لألفونس دوديه.

وكان صلاح أبوسيف لا يترك لنجيب محفوظ، كما يقولون، الحبل على الغارب؛ فقد كان يؤمن إيماناً كاملاً بنجيب محفوظ كأديب له قيمته الكبيرة ولكن في نفس الوقت كان إيمانه مزعزعاً به ككاتب سينمائى؛ ولذلك كان يشاركه في كتابة السيناريو أو يسند إليه في كثير من الأحيان السيد بدير ليكتب الحوار، حيث إن نجيب محفوظ كان لا يجيد كتابة الحوار باللغة العامية أو يرفض ذلك رغم أن من يقرأ رواياته يجد أنه يقوم بترجمة لغة الحوار العامى المغرق في مصريته إلى اللغة العربية، بحيث إن القارئ يشعر بنكهته العامية. المهم أن صلاح أبوسيف كان يحيط نجيب محفوظ دائماً بمجموعة من كتاب السينما يساعده بعضهم خفية والبعض الآخر علناً، مثل على الزرقانى والسيد بدير وكامل التلمسانى ومحمد كامل عبدالسلام، وهذه الأشياء لا يعرفها إلا المقربون جداً من صلاح أبوسيف.

والسؤال الذي طرحه أحد الذين كتبوا عن نجيب محفوظ: لماذا كان يعمل في المجال السينمائى ولم يكن يجيد كتابة السيناريو؟ فأجاب نجيب محفوظ بصراحة بأنه كان يكسب في عمله في السينما أضعاف ما كان يحصل عليه من راتبه ومن الأدب، أي أن الدافع كان مادياً وفى نفس الوقت طريق مضىء وسريع من طرق الشهرة. وأنا أعتقد أن الدافع المادى لم يكن قوياً في عمله في السينما وإلا ما كان قد تفرغ بعد ذلك التفرغ الكامل لكتابة أعماله الأدبية الخالدة.

وفى الواقع، فإن من يقرأ رواياته الأولى ذات الطابع الواقعى الكلاسيكى الصارم فإنه يجد أن نجيب محفوظ قد قفز بالرواية المصرية قفزة كبيرة، بحيث إنها أصبحت لا تقل عن مستوى الرواية في الغرب في ذلك الوقت، أي في فترة الأربعينيات خاصة من ناحية البناء القوى ورسم الشخصيات والبراعة في عرض القضية التي تعرضها الرواية والشكل الصارم في معالجة ذلك، وخاصة في روايتيه الخالدتين «خان الخليلى» و«بداية ونهاية».. وللحديث بقية.



تزوج نجيب محفوظ من عطية الله ابراهيم في عام 1954 وأنجب بنتين هما فاطمة وأم كلثوم وصرح محفوظ أنه ظل عازبًا حتى بلغ 43 عامًا لأنه اعتقد أن الزواج قد يقيد مستقبله في الأدب.



طعن نجيب محفوظ في عنقه على يد أحد المتطرفين في عام 1994 في محاولةٍ لاغتياله ونجا محفوظ من هذه المحاولة

كان لهذا تأثيرٌ سلبي على عمله حيث أنه لم يعد قادرًا على الكتابة سوى لبضع دقائق يوميًا، وتوفي نجيب محفوظ في 30 أغسطس عام 2006 في القاهرة .