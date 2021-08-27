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محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لــ1000مواطن بالمجان في قافلة بـ«سمسطا»

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محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لــ1000مواطن بالمجان في قافلة بـ«سمسطا» محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لــ1000مواطن بالمجان في قافلة بـ«سمسطا»

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة«.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية قفطان الغربية مركز سمسطا على مدار«الأربعاء والخميس 25 و26 أغسطس الجاري»، مكونة من 8 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1053مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 55،معمل طفيليات 38،حالات الأشعة 19،استصدار 3 قرارات علاج على نفقة دولة ،تحويل 8 حالات للمستشفي لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 73حالة.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي، ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غيرالمعدية (الضغط،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

المصرى اليوم

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