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لتجنب الشيخوخة.. 3 تمارين مهمة للرجال

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لتجنب الشيخوخة.. 3 تمارين مهمة للرجال لتجنب الشيخوخة.. 3 تمارين مهمة للرجال

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يبحث العديد من البشر عن عوامل مساعدة تجنبهم سلبيات الشيخوخة؛ وبينما تعد تمارين القوة البدنية من العناصر المهمة في تدريبات الرجال، حيث تساهم في تقوية أجسامهم وجعلها قادرة على تحمل مشقات الحياة اليومية.

لتجنب الشيخوخة.. 3 تمارين مهمة للرجال

أكدت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار، في مقطع مصور نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام أن هناك ثلاثة تمارين تجنب الرجال مخاطر الشيخوخة؛ نظرًا لكونها تسهم في الحفاظ على نضارة البشرة وتجنب التجاعيد، كما تعزز مقاومة مخاطر الشيخوخة.

وأوضحت روجوتا ديويكار، أن هذه التمارين الثلاثة تساعد الرجال على الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون وهرمون النمو (GH) والدوبامين، مما يساعده على الحفاظ على لياقته وسعادته.

لتجنب الشيخوخة .. 3 تمارين مهمة للرجال


وهو تمرين أساسي ومهم يرتكز بشكل أساسي على عضلات الفخذ، كما يساعد على تقوية الظهر. ينصح بالوقوف مع مباعدة القدمين وثني الركبتين وتكرار وضعية الجلوس على الكرسي، لكن تذكر أن ركبتيك يجب ألا تتجاوز أصابع قدميك.


يعد أحد التمارين المفضلة في الصالات الرياضية. تبدأ الحركة بوضعية القرفصاء، ثم الوقوف مع رفع الوزن، حتى يصبح عمودك الفقري مستقيما تماما.


تمرين الضغط على الصدر لا مفر منه في الصالات الرياضية، يستلقي الشخص على ظهره (على مقعد) مع الحفاظ على قدميه وركبتيه مثنيتين، بعدها يقوم برفع الوزن حتى تصبح الذراع مستقيمة، وبعد إنزالها يجب الحرص على أن المعصمين موازيان للكتفين.

لتجنب الشيخوخة.. 3 تمارين مهمة للرجال

المصرى اليوم

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