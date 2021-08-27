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خبيرة تكشف ماذا يحدث للشخص حال تطعيمه باللقاح المضاد لفيروس كورونا

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خبيرة تكشف ماذا يحدث للشخص حال تطعيمه باللقاح المضاد لفيروس كورونا خبيرة تكشف ماذا يحدث للشخص حال تطعيمه باللقاح المضاد لفيروس كورونا

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كشفت الخبيرة الأمريكية أنتشا بارانوفا ، الروسية الأصل، من جامعة جورج ميسون، عند تطعيم الشخص المتعافي من كورونا سوف تنشأ عنده «درع ذهبية»، أي أعلى مستوى مناعي طويل الأمد.

وأضافت الخبيرة عند تطعيم الشخص المصاب حديثا بالمرض بالجرعة الأولى من اللقاح، وهو لا يعلم بإصابته، فإن مرضه سيستمر، كما في حالة عدم تطعيمه، لأن اللقاح لن يعمل بسرعة. لذلك فإن شدة المرض تعتمد على الاستجابة المناعية الذاتية.

وأضاف مع عدم ملاحظة عواقب وخيمة نتيجة استخدام نوعين مختلفين من اللقاح المضاد المحتوي على فيروس نشط، إلا أنه من الأفضل تجنب ذلك.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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