ضبط سائق بتهمة النصب والاحتيال بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سائق بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سائق ، له معلومات جنائية، بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاطاً إحتيالياً غير مشروع فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى العمل بالخارج من خلال إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالداخل ب الأهرام بالجيزة ، بقصد الإستيلاء على أموال ، بزعم توفير فرص عمل لهم بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية، وإعلانه بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم ، حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ ماليه من كل شخص بإدعاء رسوم إدارية لا ترد لطلبات التوظيف وخطابات الترشيح للوظيفة "المزعومة" خلافاً للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة، وبحوزته 102 خطاب ترشيح للإلتحاق بوظائف بعدة شركات ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف لضحايا ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كما أمكن الإستدلال على 4 من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم بالإستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية كمصاريف إدارية لتعيينهم بإحدى الوظائف دون الوفاء بذلك ، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.