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ضبط 9640 شخص لعدم إرتدائه الكمامة

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ضبط 9640 شخص لعدم إرتدائه الكمامة ضبط 9640 شخص لعدم إرتدائه الكمامة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 9640 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 236 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير 825 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9600 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 40 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 825 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، و236 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1393 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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