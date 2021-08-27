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محاور وتوجيه.. "مستجدات العودة الآمنة برجال ألمع" في لقاء تعليمي رفيع

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محاور وتوجيه.. "مستجدات العودة الآمنة برجال ألمع" في لقاء تعليمي رفيع محاور وتوجيه.. "مستجدات العودة الآمنة برجال ألمع" في لقاء تعليمي رفيع
مناقشة البدايات الجادة لمواكبة المرحلة ومضاعفة الجهود لإيصال الرسالة

محاور وتوجيه..

التقى مدير التعليم المكلف برجال ألمع أحمد بن يحيى العرفجي، أمس الخميس، بمديري ومديرات المدارس في لقاء نظّمه الإشراف التربوي ممثلًا في شعبة القيادة المدرسية عن بُعد؛ لمناقشة مستجدات العودة الآمنة والبدايات الجادة لمواكبة المرحلة المقبلة بحضور مساعده المدرسي علي مضواح والمساعدة التعليمية عزيزة عسيري ومشرفي القيادة المدرسية.

وفي مستهل اللقاء، رحب مدير التعليم بالحضور مقدماً شكره وتقديره لهم جميعاً؛ نظير ما يقدمونه من جهود حثيثة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، معرباً عن سعادته الغامرة بأن يلتقي بمديري ومديرات العمل التربوي، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات؛ لكونها تهدف بشكل كبير لتذليل كل الصعوبات وحل المشكلات التي قد تواجههم.

ووجّه "العرفجي" بمضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة التعليمية، وتذليل الصعوبات كل التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور وتهيئة البيئة المدرسية بما يكفل انتظام الدراسة بشكل آمن، مشيراً إلى أهمية اتباع الدليل الإرشادي الصحي لتكون المنشآت التعليمية مهيأة ومعدة لاستقبال أبنائنا وبناتنا وجميع منسوبي التعليم بشكل آمن وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وناقش اللقاء العديد من المحاور التعليمية والتربوية اشتملت على الدور الفاعل لمديري ومديرات المدارس في تعزيز التحصيل الدراسي وأثر التميز المدرسي على مخرجات التعلم، إضافة لفتح المجال للحوار والمناقشة وطرح الرؤى والأفكار حول البدايات الجادة والمميزة للعام الدراسي الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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