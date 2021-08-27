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صافرة "بوليفية" تضبط مواجهة الهلال والباطن.. و"سعودية" لمباراة الاتحاد والفيصلي

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صافرة "بوليفية" تضبط مواجهة الهلال والباطن.. و"سعودية" لمباراة الاتحاد والفيصلي صافرة "بوليفية" تضبط مواجهة الهلال والباطن.. و"سعودية" لمباراة الاتحاد والفيصلي

صافرة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الأخير من منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/2022م.

حيث أسندت اللجنة لطاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية مهمة إدارة مباراة الهلال ونظيره الباطن والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وسيتولى الحكم الدولي البوليفي جيري فارغاس قيادة المباراة وبمساعدة من مواطنايه خوسيه أنتيلو وإدوار سافيدرا فيما ستكون إدارة غرفة الفيديو تحت إشراف الحكم الإكوادوري كارلوس أورب على أن يساعده السعودي إبراهيم الدخيل.

أما إدارة الاتحاد ومضيفه الفيصلي فيديرها طاقم سعودي خالص بقيادة فيصل البلوي كحكم ساحة وبدر الشمراني مساعد أول ومحمد وزي مساعد ثاني، بينما سيدير أحمد الرميخاني غرفة الفيديو بمساعدة من مفرح الحسن.

ويتولى محمد البريدي مهمة إدارة مباراة الطائي والفيحاء على أن يعاونه كل من عمر الجمل ومحمد الشهري في حين سيتولى تركي الخضير إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من ياسر السلطان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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