القابضة لمياه الشرب: شمال سيناء تحظي بنصيب كبير من مشروعات المياه والصرف الصحي

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قال المهندس سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أن المحافظة تحظى بنصيب كبير من مشروعات المياه والصرف الصحى، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس واهتمامه بسيناء.

وأضاف بده، في تصريح له، أن مدينة العريش هى المدينة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تقام بها شبكة مياه متكاملة بتكلفة تصل الى مليار جنيها.. مشيرا الى أنه نتيجة للمشروعات الجديدة قلت مناوبات ضخ المياه خلال الفترة الأخيرة من 9 أيام الى 4 أيام حتى أصبحت حاليا بمعدل يوم أو يومين .

وأشار إلي أنه خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من القطاعات الخمسة سيتم ضخ المياه يوميا الى أهالى مدينة العريش لتصبح مثلها مثل أية مدينة أخرى ،مؤكدا أنه يتم حاليا الضخ يوميا الى منطقتى المساعيد وكرم أبو نجيلة وسيتم تعميم ذلك على باقى المناطق تدريجيا .