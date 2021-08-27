ضبط ورفع 235 حالة إشغال وإزالة 15 إعلان مخالف بشوارع وميادين الشرقية

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ،ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، حملة لرفع الإشغالات بالعديد من المناطق لردع المخالفين، والمتعديين على الطريق العام وفتح الطريق أمام عبور المارة وحركة السيارات، وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع ٢٣٥ حالة إشغال، وتحرير ١٠ محاضر بنطاق الوحدة المحلية بكفر العزازي، والتي شملت منطقة الصينية والطريق الدولي.

كما شن رئيس حي أول الزقازيق، بالإشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات من شارع البوسطة، وشارع مولد النبي، والحلقة وكوبري أبوعميره، وشارع الجلاء وشارع نعيم، وشارع المكتبات وميدان المنتزة، وذلك لتحقيق الإنضباط ورفع الإشغالات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بأعمال رفع وإزالة عدد من الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، حيث تم رفع 15 إعلان مخالف لقانون الإعلانات، بالإضافة لإزالة الملصقات الدعائية الورقية من على الجدران والأعمدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، بناحية أبومرة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة على مساحة ١٧٥م بدون ترخيص، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.