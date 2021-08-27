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«محامين حلوان»: توفير مجلد تعليمات النيابة العامة بالتعاون مع نقابة الإسكندرية

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«محامين حلوان»: توفير مجلد تعليمات النيابة العامة بالتعاون مع نقابة الإسكندرية «محامين حلوان»: توفير مجلد تعليمات النيابة العامة بالتعاون مع نقابة الإسكندرية

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أعلنت نقابة محامين حلوان الفرعية، عن توفير مجلد تعليمات النيابة العامة، لأعضاءها بسعر 20 جنيه، مؤكدة أن توفير الخدمة الجديدة، جاء نتيجة التعاون المشترك مع نقابة الإسكندرية الفرعية، تحت مظلة النقابة العامة، وذلك بمقر نقابتي حلوان والإسكندرية، وبغرفة أعضاء الجمعية العمومية من المحامين بمحكمة المعادي بداية من السبت المقبل.

وكانت نقابة حلوان قد أعلنت منذ أيام عن اتفاق التعاون بينها وبين نقابة الإسكندرية، وبدأته بالإعلان عن موسوعة الأكواد القانونية، والتي مازال الحجز بها قائم حتى الآن.

وأكدت النقابة الفرعية أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمان المجلس الفرعي الراسخ بأن وحدة المحامين وحدة لا انفصام لها، ويقينا منهم بأن على النقابات الفرعية أن تتوحد وتتعاون في سبيل إعلاء الشأن النقابي والخدمي، في إطار الأعراف والتقاليد والأخلاق النقابية.

وأوضحت النقابة الفرعية أن ذلك يأتي تحت إشراف ورعاية، محمد راضي مسعود، ومحمد عبدالوهاب، عضوي المجلس، والنقيب جمال الشخيبي، نقيب محامي حلوان، والنقيب عبدالحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية، وبرعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتنسيق محمد محمود، المحامي.

المصرى اليوم

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