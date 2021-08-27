تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1638 مواطنا بقرية بني حسن بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اإن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 25 و26 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1638 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 311 حالة جراحة، و442 حالة اطفال و269 باطنه و98 نساء و60 اسنان و186 جلدية، و112 حالة انف واذن، و130 رسم قلب إلى جانب انه تم عمل 149 تحاليل مختلفة وعمل 25 حالة موجات صوتيه وعمل 14 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 124 متردد وتم اجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 75 متردد.