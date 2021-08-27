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تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1638 مواطنا بقرية بني حسن بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1638 مواطنا بقرية بني حسن بمركز أبو قرقاص بالمنيا تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1638 مواطنا بقرية بني حسن بمركز أبو قرقاص بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اإن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص، خلال يومي 25 و26 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1638 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 311 حالة جراحة، و442 حالة اطفال و269 باطنه و98 نساء و60 اسنان و186 جلدية، و112 حالة انف واذن، و130 رسم قلب إلى جانب انه تم عمل 149 تحاليل مختلفة وعمل 25 حالة موجات صوتيه وعمل 14 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 124 متردد وتم اجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 75 متردد.

المصرى اليوم

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