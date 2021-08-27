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ضبط 23500 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية

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ضبط 23500 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية ضبط 23500 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية،بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الخدمات بالمديرية، بالإشتراك مع مباحث ، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية ،قامت بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية ،وسيارات توزيع الأدوية بمركز الزقازيق.


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ،أن الحملة قامت بالمرور على 3 معارض أدوية بيطرية ،وأسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضـبط 1078 عبوة لـ 34 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، و23 ألف و514 جرعة داخل 36 عبوة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

المصرى اليوم

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