دراسة حديثة تكشف مدى فعالية لقاح « سبوتنيكV» في مواجهة « دلتا بلس»

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بعدما أكدت وزار الصحة المصري ظهور متحورة دلتا بلس في مصر منذ يوليو الماضي قد يتسائل البعض عن مدى فعالي اللقاحات الموجودة في مصر في مواجهة المتحورة الغامضة؛ وهو تساؤول أجابت عليه دراسة جديدة أعدها فريق من الباحثين بجامعة «بطرسبرج».

وحسبما نقله موقع «medRxiv» توصلت ورقة بحثية أولية مستقلة أعدها فريق من الباحثين بجامعة «بطرسبورج» أن لقاح «سبوتنيك V» يمكنه مقاومة متحور «دلتا» لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب الموقع، أكدت نتائج الورقة العلمية التي تناولتها مجلة «Science»، أن لقاح «سبوتنيك» الروسي، يحمي بشكل فعال من متحورة دلتا .

وشملت الدراسة حوالي 14000 مريض، ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتشخيص مؤكد لـ كوفيد-19، بعد أن تم فحصهم عن طريق التصوير الطبقي المحوري في بطرسبورغ. وكان بينهم 1291 شخصا تم تطعيمهم بـ «سبوتنيك V» بشكل كامل قبل أسبوعين على الأقل من المسح.

وأظهرت النتائج أن لقاح «سبوتنيك V» قلل من مخاطر دخول المستشفى بنسبة 81 %، ومنع حدوث أضرار جسيمة بالرئة بنسبة 76 %.

ولم يقم العلماء، بتقدير مباشر لنسبة الحماية الكاملة ضد عدوى SARS-CoV-2 أو الأشكال الخفيفة من المرض، لكن حسابات الدراسة، تظهر أن فعالية لقاح«سبوتنيك V» تبلغ حوالي 50 بالمئة ضد أي مظاهر من أعراض كوفيد .

واعتمد العلماء، في دراستهم، على معطيات وزارة الصحة الروسية، القائلة إن 95 بالمئة من إصابات كوفيد في بطرسبورغ في شهري يوليو وأغسطس 2021، مرتبطة بسلالة «دلتا». مع هذا النوع من الفيروس التاجي بالذات، ترتبط معظم حالات الإصابة بـ «الاختراق» في العالم، عندما تتجاوز العدوى، الحماية التي توفرها اللقاحات. ومن هنا كان القلق، حول فعالية لقاح«سبوتنيك V» تجاه السلالة الجديدة.

وحسبما قاله أنطون بارتشوك، الباحث بجامعة جامعة بطرسبورج الأوروبية، وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة: «تؤكد نتائج دراستنا، أن إحدى فوائد التطعيم، هي تقليل شدة المرض في حالات الاختراق».

وذكرت المجلة، أن نتائج بيانات الأبحاث الأجنبية تدل على أن لقاحات Pfizer-BioNTech وAstraZeneca فعالة للغاية ضد سلالة «دلتا».