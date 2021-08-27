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استمرار عروض «الليلة الكبيرة» حتي أول سبتمبر المقبل

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استمرار عروض «الليلة الكبيرة» حتي أول سبتمبر المقبل استمرار عروض «الليلة الكبيرة» حتي أول سبتمبر المقبل

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قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمسرح، إنه تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قدمت الفرقة عرض «الليلة الكبيرة» ضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافي»، والذي يقدمه قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يوميا حتى الأول من سبتمبر المقبل في تمام السابعة والنصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا،حيث يشهد العرض اقبالا جماهيريا كبيرا.

«الليلة الكبيرة» بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين ، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل ، عرائس ناجى شاكر، و من إخراج صلاح السقا.

المصرى اليوم

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