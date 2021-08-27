أمريكا تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا : 100 ألف حالة داخل المستشفيات

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كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات الأمريكية تجاوز 100 ألف، وهو أعلى مستوى في 8 شهور.

وتشير أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا زاد إلى أكثر من الضعف في الشهر الماضي. وخلال الأيام السبعة الماضية، تم إدخال نحو 500 مصاب إلى المستشفيات كل ساعة في المتوسط.

وزادت الإصابات فجأة في يوليو الماضي عندما أصبحت السلالة دلتا شديدة العدوى هي الأكثر انتشارا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.