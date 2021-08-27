مصرع سائق اصطدمت سيارته برصيف الطريق في العبور

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لقى سائق مصرعه إثر اصطدامه بسيارته بأحد الأرصفة، بالطريق الأوسطى دائرة قسم شرطة العبور وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الأوسطى دائرة القسم.

انتقلت القوات الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة «على ع م»، 55 سنة، سائق، على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد الأرصفة أدى إلى انقلاب السيارة ووفاته متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.