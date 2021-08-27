ضبط 14 مخالفاً بالقصيم بحوزتهم حطب معروض للبيع

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اتخاذ الإجراءات.. وتسليم المضبوطات للجهات المختصة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم، (14) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (14) مركبة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.