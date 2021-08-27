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يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً
الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً
بالفيديو.. الشرطة الكويتية: طرد المخدرات وصل وصاحبه قادم لاستلامه
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً
متعة 7 آلاف سنة آثار.. واعد "الفيل الصخري" و"وادي الراقصات" في ينبع!
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً
دراسة: تحسن قوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية خلال أغسطس
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:14 صباحاً
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:09 صباحاً
رئيس جامعة الإسكندرية يتلقى تقارير رسمية من 9 كليات (تفاصيل)
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:09 صباحاً
طلاب الدور الثاني للثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
-
الأحد 05 سبتمبر 2021 10:09 صباحاً
وكيل صحة الشرقية يهنئ متدربي الزمالة الأوائل علي الجمهورية
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:09 صباحاً
فيديو : تعرف على تفاصيل اول صفقة دفاعية بين الاردن وتركيا
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الأحد 05 سبتمبر 2021 10:03 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
السفير الروسي في كابل: طالبان ساهمت في تأمين إجلاء رعايانا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 27 أغسطس 2021 01:31 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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