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أعلنت روسيا تسجيل لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا، وهو لقاح «إيبيفاك كورونا-إن»، من إنتاج مركز «فيكتور» العلمي الروسي، الذي أكد أنه يستخدم لتحصين البالغين من 18 إلى 60 عاما.

وأعلن مركز «فيكتور» أن لقاح «إيبيفاك كورونا-إن» لا يختلف تقريبا عن «إيبيفاك كورونا» حيث هناك فرق في ميزات الإنتاج التقنية، ويعتبر «إيبيفاك كورونا-إن» هو اللقاح الرابع ضد «كوفيد-19» الذي تم تسجيله في روسيا بعد «سبوتنيك V»، و«إيبيفاك كورونا»، و«كوفيفاك».

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.