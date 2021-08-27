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تسجل رابع لقاح مضاد لفيروس كورونا

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روسيا تسجل رابع لقاح مضاد لفيروس كورونا تسجل رابع لقاح مضاد لفيروس كورونا

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أعلنت تسجيل لقاحا جديدا ضد ، وهو لقاح «إيبيفاك كورونا-إن»، من إنتاج مركز «فيكتور» العلمي الروسي، الذي أكد أنه يستخدم لتحصين البالغين من 18 إلى 60 عاما.

وأعلن مركز «فيكتور» أن لقاح «إيبيفاك كورونا-إن» لا يختلف تقريبا عن «إيبيفاك كورونا» حيث هناك فرق في ميزات الإنتاج التقنية، ويعتبر «إيبيفاك كورونا-إن» هو اللقاح الرابع ضد «كوفيد-19» الذي تم تسجيله في روسيا بعد «سبوتنيك V»، و«إيبيفاك كورونا»، و«كوفيفاك».

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و600 آلاف حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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