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هيئة الكتاب تناقش «قنال لا تعرف المحال» حول «ايفرجيفن» الثلاثاء المقبل

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هيئة الكتاب تناقش «قنال لا تعرف المحال» حول «ايفرجيفن» الثلاثاء المقبل هيئة الكتاب تناقش «قنال لا تعرف المحال» حول «ايفرجيفن» الثلاثاء المقبل

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ينظم المركز الدولى للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د هيثم الحاج على، حفل توقيع وندوة لمناقشة كتاب الأطفال «قنال لاتعرف المحال»، تأليف سماح أبوبكر عزت، رسوم سالي سمير، وذلك في السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم ٣١ أغسطس بالمركز الدولي للكتاب خلف دار القضاء العالي.

ويشارك في المناقشة الشاعر الكبير أحمد سويلم، نشوى الحوفي، ويدير الندوة د. أشرف قادوس.

وقصة قنال لا تعرف المحال، تدور حول أزمة السفينة ايفرجيفن التي جنحت في مياه قناة السويس وشغلت العالم كله، وتحكي عن بطولة المصريين وكيف استطاعوا بمفردهم وبجهود كبيرة تعويم السفينة دون أي مساعدة خارحية في ستة أيام فقط، وهو ما أدهش العالم، كما توضح أهمية قناة السويس دوليا.

وتأتى القصة على لسان طفل يتابع كل الأحداث من خلال والدة القبطان وصديقه جده القبطان المتقاعد.

المصرى اليوم

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