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محافظ المنيا: بدء توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ20 قرية كمرحلة اولي

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محافظ المنيا: بدء توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ20 قرية كمرحلة اولي محافظ المنيا: بدء توصيل خدمات الغاز الطبيعي لـ20 قرية كمرحلة اولي

قال محافظ المنيا، إن تلك الاعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح من خلال التنسيق مع كافة الجهات المنوط، لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على ان يتم توصيل كافة المرافق والخدمات وفقا للجدول الزمني المحدد والمخططات التفصيلية لتنفيذ المشروعات وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، انه تم توفير الاعتماد المالي للبدء في تنفيذ اعمال توصيل الغاز الطبيعي بنطاق 20 قرية كمرحلة اولي، بالإضافة إلى انه تم اعتماد الخرائط التنفيذية لشبكات الغاز الطبيعي وخطط الشبكات الأرضية للبدء في تنفيذ الاعمال بمدينة العدوة.

وتشمل القري الـ20 المستهدفة بخدمات الغاز الطبيعي 3 قري بمركز ابوقرقاص (ابيوها – نزلة أولاد جويد – نزلة حرز)، وقريتين بمركز ملوي (المعصرة بحري – سنجرج)، و5 قري بمركز ديرمواس (مدينة ديرمواس البدرمان – تانوف – دلجا – نزلة البدرمان )، و3 قري بمركز مغاغة (دهروط – دهمرو – نزلة دهروط)، 7 قري بمركز العدوة (مدينة العدوة -بان العلم – بني وركان – صفانيه – كفر مهدي – نزلة الازهري – منشاة الساوي).

المصرى اليوم

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