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دينا الوديدي في مهرجان القلعة الأحد

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دينا الوديدي في مهرجان القلعة الأحد دينا الوديدي في مهرجان القلعة الأحد

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ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يقدم فريق «بغدادى بيج بان» حفلا في الثامنة مساء الأحد 29 أغسطس على مسرح المحكى، يتضمن مجموعة من أشهر اعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من الحان الموسيقى العربية التي اعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز.

وفى العاشرة مساء تقدم دينا الوديدى نوعا ممميزاً من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة إلى جانب باقة من اعمالها الخاصة منها الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي وغيرها.

المصرى اليوم

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