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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على المتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

وأعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات من المحال العامة والمقاهي على الطريق العام بمدينة الأقصر، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة المرور والمتابعة على المحلات والمقاهي والباعة الجائلين بشارع المدينة المنورة وتفرعاته، حيث أسفرت الحملة عن رفع ٦ عربات جر وتم التحفظ عليهم.

ومن جانبه، أكد رئيس مدينة الأقصر الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية في نطاق الأحياء لتفعيل القانون وضبط المخالفين.

شارك في الحملة ادارات المتابعة الميدانية، والإشغالات، أحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبدالراضي ورجب الشافعي، واحمد توفيق وبسام سيد أحمد مشرفي المتابعة ومسؤولي الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر .