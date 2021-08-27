«نقيب محامين قنا»: مجلس الدولة سيسلم مبنى النقابة والاستراحات عند الانتقال إليها

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أعلن أحمد العيادي، نقيب محامين نقابة قنا الفرعية، عن تفاصيل لقاءه مع المستشار حسام الدين مصطفي، الأمين العام المساعد، لمجلس الدولة بمحافظة قنا، بمقر محكمة القضاء الإداري بقنا، وذلك بحضور فوزي أبوحديد، أمين عام النقابة الفرعية.

وقال نقيب محامي قنا، في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول مناقشة بدء العمل بالمبني الجديد، والاستراحات التي ستخصص لأعضاء الجمعية العمومية من المحامين، إلى جانب مناقشة أمر مبني النقابة وموعد تسليمه للفرعية.

وأضاف «العيادي»، أنه تم الاتفاق مع الأمين العام المساعد لمجلس الدولة بقنا، على أمرين أولهما: الانتقال إلى المبني الجديد، وبدء العمل به واستلام الاستراحات بالمبني الجديد، حال الانتقال إليه، وذلك لتجهيزها لخدمة المحامين.

والأمر الثاني: استلام مبني النقابة كاملًا، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولي بالدقة اللازمة لانتقال المحكمة كاملة إلى المبني الجديد