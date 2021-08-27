★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملة لتطعيم العاملين في مصنع أسمنت سيناء الرمادي، بحضور الدكتور، طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، المهندس أحمد مباشر، مدير عام المصنع، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور، طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الحملة استمرت علي مدار يومين، تم خلالها تطعيم عدد 676 عاملًا بالصنع بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس أحمد مباشر، مدير عام مصنع اسمنت سيناء، أن الحملة بدعم من المهندس تامر مجدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدحت أبو جبل، رئيس القطاع الإداري بالشركة.

شارك في حملة التطعيم محمد حمزة، راقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بمديرية الصحة، وخالد عقده مشرف وزارة الصحة، وبحضور، مصطفي حسين، المدير الإداري بالمصنع، وممدوح رفاعي، مسؤول ومنسق العلاقات العامة بالمصنع.