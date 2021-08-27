ضبط 1.7 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في حملات رقابية بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار شنت إدارة تموين بلبيس حملة بالمنطقة الصناعيه بالزوامل، أسفرت عن تحرير المحضر رقم١٨٣٦٧ جنح بلبيس، ضد«ا. ف.ا» صاحب مصنع مواد غذائية بدون ترخيص، وتم التحفظ على١٢٠٠ كجم ذرة، و٨٠٠ كجم ملح طعام داخل شكاير، و١٥٠٠ كرتونة طعوم مختلفة منتج نهائى، كما تم تحرير المحضر١٨٣٦٦جنح بلبيس، ضد«ط .ع» صاحب مصنع أعلاف بدون ترخيص، وتم التحفظ ٢ طن ملح طعام، و١٤٠٠كجم فوسفات ثنائى كالسيوم، و١٠طن ذرة صفراء، و١٩٠٠كجم جلتين و٥ طن منتج نهائى، وكذلك تحرير المحضر ٦٩٤٠ جنح بلبيس، ضد«ج.ا.ا» صاحب مخبز لحيازته ٤ شكائر دقيق، و٤ شكاير نخالة ناعمة قبل بيعه بالسوق السوداء، كما تم تحرير ٤ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت إدارة تموين العاشر من رمضان، بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم الكبري، وذلك لقيامه بإعادة استعمال منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على عدد ٤٠ كرتونة لانشون منتهية الصلاحية، زنة الواحدة ١٨ بإجمالي وزن ٧٢٠ كيلو لانشون منتهي الصلاحية، كما تم تحرير ٤ محاضر ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الاسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد أصحاب أنشطة لبيعه أزيد من السعر الرسمي للسجائر.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم والدواجن، لإعادة استخدام منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ٩٨٠ كيلو منتجات دواجن منتهية الصلاحيه على ذمة المحضر، بالإضافة إلى تحرير ٧ محاضر لأصحاب أنشطة تجارية ومخابز لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز ناقص الوزن.

