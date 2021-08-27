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أردوغان: طالبان عرضت على تركيا تشغيل مطار كابل

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أردوغان: طالبان عرضت على تركيا تشغيل مطار كابل أردوغان: طالبان عرضت على تركيا تشغيل مطار كابل

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حركة «طالبان» عرضت على أنقرة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل، وذلك في أول محادثات رسمية بين الطرفين.

ووحسبما أورد موقع « اليوم» صرح أردوغان اليوم الجمعة، أثناء مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول لدى مغادرته إلى البوسنة والهرسك: أن « طالبان قدمت اقتراحات بشأن تشغيل مطار كابل، ولم نتخذ قرارا بخصوص هذه المسألة بعد».

وفي معرض تعليقه على احتمال إجرائه محادثات مع قادة «طالبان»، قال الرئيس التركي إن بلده لا تحتاج إلى طلب إذن أحد لإجراء اتصالات مع أي طرف.

وأكد أردوغان أن تركيا تواصل إجلاء عسكرييها من أفغانستان، مشددا على أن هذه العملية ستختتم في أسرع وقت.

وأدان الرئيس التركي الهجمات التي أودت أمس بأرواح عشرات الأشخاص في محيط مطار كابل، قائلا إن هذا الهجوم يظهر مدى خطورة تنظيم «داعش» في المنطقة والعالم.

المصرى اليوم

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