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أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفل خطوبة رجل الأعمال طارق هيمن والفنانة الشابة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي أمس الخميس وسط حضور كبير من النجوم وزملاء سامي.

ووجهت هيفاء التحية إلى الحضور وسألتهم عن المتواجدين في الحفل وقامت بتحية الفنان أكرم حسني الذي كان قد قدم أغنية «لو كنت» خلال الحفل ورقص عليها العروسان ريم سامي وخطيبها طارق هيمن. وهي الأغنية التي طرحتها هيفاء وأكرم قبل أشهر كدويتو غنائي.

هيفاء وهبي

حمو بيكا يحيي هيفاء وهبي

ريم سامي و خطيبها و بوسي شلبي

وعادت هيفاء لتسأل عن الحاضرين في حفل الخطوبة «مين تاني هنا» فردد الحاضرون «حمو بيكا»، لتسأل هيفاء على المسرح وهي تبحث عنه: «فينه ..محدش يزعله ..أنا بشوف كتير بيستفزوه» ليقترب «بيكا» من المسرح ويحيي هيفاء.

وارتدت هيفاء «هوت شورت» أصفر اللون وبدأت في تقديم أغانيها وسط تفاعل الحضور.

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ورقص المخرج محمد سامي مع شقيقته الفنانة ريم سامي وخطيبها رجل الأعمال طارق هيمن، في حفل خطبتهما على أنغام أغنية «خطوة» للفنان مصطفى حجاج.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو، من حفل خطبتهما، ظهر فيه محمد سامي وهو يرقص مع شقيقته وخطيبها على«أغنية خطوة»، وذلك في إحدي الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي أمس.

وحضر حفل الخطوبة عدد كبير من الفنانين، منهم: أحمد زاهر والفنان ماجد المصري وزوجته راني أبوالنصر والفنانة إلهام شاهين وإدوارد وأكرم حسني والموسيقار هاني مهنا والإعلامية هالة سرحان.

واختارت ريم سامي حضور حفل خطبتها بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض بنظام أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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A post shared by بوسي شلبي (@boosy17)