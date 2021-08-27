حملة أمنية تستهدف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالإسكندرية

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شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبمشاركة الجهات المختصة.

واستهدفت الحملة 13 مركز لعلاج الإدمان كائنين بالعامرية والدخيلة بالإسكندرية وتبين وجود مخالفات بها عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

كما تم ضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع بعدد من تلك المراكز العلاجية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.