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إيرادات فيلم ٢٠٠ جنيه في ثاني ليلة عرض : ٥٣٨ ألف جنيه فقط

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إيرادات فيلم ٢٠٠ جنيه في ثاني ليلة عرض : ٥٣٨ ألف جنيه فقط إيرادات فيلم ٢٠٠ جنيه في ثاني ليلة عرض : ٥٣٨ ألف جنيه فقط

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نجح فيلم «٢٠٠ جنيه» في تحقيق إيرادات ٥٣٨ ألف جنيه في ثاني ليلة عرض له، العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

فيلم «200 جنيه» تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كل من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

وعن الفيلم، أكد الفنان هاني رمزي أنه عمل مميز ومختلف في كل تفاصيله لانه بطولة نجوم كبار وكثيرون جدًا، تجربة جديدة، نوعية الفيلم مختلفة كدراما لم يشاهدها الجمهور من قبل، جذبتنه الفكرة، ويجسد خلاله شخصية ودور انساني وتراجيدي، مختلف عن كل أعماله السابقة متوقعا أن يكون له صدي جماهيري كبير.

المصرى اليوم

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