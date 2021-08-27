اقبال جماهيري في الليلة ال 12 لمهرجان محكى القلعة

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أبرزت الليلة 12 من عمر الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء ثراء وتنوع محتواه الابداعي، حيث اقيمت الحفلة على مسرح المحكى بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والمهرجان، والذي قال إن الفعاليات تعد متنفسا للأسرة المصرية وتتضمن كافة أشكال وقوالب الفنون في الموسيقي والغناء.

وأضاف أن الجمهور المصري أكد على ثقته في المنتج الفني لدار الأوبرا، وأشاد بالتزام ووعي الجمهور، مشيرا إلى سعادته بالإقبال الجماهيري الذي يعكس الاستجابة للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الفنية الجادة .

وكانت الليلة قد تجملت بالهامات تراثية ومعاصرة تغني بها المطرب محمد محسن وتفاعل معها الجمهور كان منها أهو ده اللي صار، خايف أقول اللي ف قلبي، التحفجية، انا اتوب عن حبك، كل ده كان ليه، البحر بيضحك ليه ومن اعماله الخاصة حبايب زمان، حضنك حياة، في قلبى مكان وغيرها .

وكان قد سبقه حفلا لفريق سبيد اوف هارتس بقيادة عازف الكونترباص شريف عليان، والذى اصطحب الجمهور في رحلة لعالم الجاز وقدم مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية كان منها الابتسامة، طير بى إلى القمر، أوراق الخريف، تمايل، حب، ضباب، عندما تغيب الشمس، طريقي،كارافان، لا يعنى شئ، جورجيا في عقلى، شعور جيد.