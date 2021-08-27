مركزي شباب الجمالية وشيبه بالشرقية يحصدان المركز الأول في مسابقة التفوق الكشفي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، لحصول مركزي شباب الجمالية بأبوحماد، وشيبه بالزقازيق ،على المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي والتنمية المستدامة، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية ،وكذلك تقديمها عروضاً لمواهب الطلائع والشباب ،فضلاً عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاة والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين، وذلك بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم ،وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مشاركة أعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب «الجمالية- شيبه- القنايات» في المعسكر الكشفي الثالث للتنمية المستدامة والذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، لافتاً إلى فوز فريق الجوالة بمركز شباب الجمالية التابع لإدارة شباب أبوحماد بالمركز الأول على مستوى الجمهوريه «كشفيا»، وفوز فريق الجوالة بمركز شباب شيبة التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب، بالمركز الأول على مستوي الجمهورية جوالات

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مسابقة التميز الكشفي تهدف إلى تنشيط الحركة الكشفية بمراكز الشباب، وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة، وتنمية المهارات الكشفية والإرشادية لدى الطلائع المشاركين، وتبادل المعارف والمهارات بين الفرق الكشفية، والتأكيد على القيم والسلوك، وتوطيد أواصر المحبة والصداقة والتعارف بين الفرق المشاركة.